Una mujer camina por una vía en plena ola de calor en Ourense. rosa veiga/ep

Continúa activa la alerta naranja por calor en la montaña de Ourense y la zona de Valdeorras durante la jornada de este jueves.

Según los datos remitidos por MeteoSalud y MeteoGalicia a la Xunta de Galicia, ambas zonas continuarán afectadas por una masa de aire muy cálido en superficie. Las temperaturas más altas se registrarán en el valle del Miño y en Valdeorras, con registros por encima de los 39-40 ºC. En el resto del sur, rondarán los 30-35 ºC.

En lo que respecta al deporte federado, la Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, recomienda a los organizadores de las pruebas que adapten los horarios de la práctica deportiva a las condiciones específicas de cada zona y adopten las medidas preventivas necesarias para minimizar el impacto de las altas temperaturas sobre la salud.

Recomendaciones para la población

La Xunta alerta de que los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son las personas mayores de 65 años y los menores de 4 años, especialmente los menores de un año; las personas que padecen determinadas patologías, como enfermedades cardiovasculares (enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, arteriopatía periférica), diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, párkinson, alzhéimer o patologías similares, y enfermedad psiquiátrica.

También se consideran grupos de riesgo las personas que toman determinados medicamentos, como, así como quienes realizan un consumo importante de

Asimismo, forman parte de los grupos de riesgo las personas mayores que viven solas, las personas vulnerables que viven en viviendas mal acondicionadas, aquellas con exceso de peso o un peso excesivamente bajo, trabajadores, deportistas y quienes pasan varias horas al aire libre.

La Consellería de Sanidade recuerda los principales consejos y recomendaciones que debe seguir la población: