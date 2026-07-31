Detenido un hombre de 35 años en O Barco de Valdeorras (Ourense) por tráfico de drogas
Se le atribuye además un delito contra la salud pública tras incautarle 50 gramos de cocaína
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Un vecino de O Barco de Valdeorras de 35 años ha sido detenido en las últimas horas por la Guardia Civil de A Rúa (Ourense) tras haberle incautado 50 gramos de cocaína.
Según ha informado la Comandancia y ha recogido Europa Press, el operativo de vigilancia en Zonas de Ocio procedió a la detención del hombre durante este pasado jueves.
En este caso, el detenido portaba encima 50 gramos de cocaína, siendo así el presunto autor de un delito contra la salud pública y tráfico de drogas.