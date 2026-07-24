La reina Letizia celebra los 50 años de Adolfo Domínguez con una visita a su sede en Ourense

La reina Letizia ha visitado este viernes la sede de Adolfo Domínguez en el polígono industrial de San Cibrao das Viñas, con motivo del 50 aniversario de la firma gallega.

Acompañada por el diseñador y fundador de la marca, su hija y actual presidenta ejecutiva, Adriana Domínguez, y el secretario de Estado de Industria, Jordi García, la monarca inició el recorrido en el showroom, donde se exhibe la colección primavera-verano 2026, Zenit.

Durante una visita de más de hora y media, Doña Letizia conoció los diferentes espacios de la compañía, desde el taller de costura y el área de diseño y patronaje hasta los departamentos de comunicación, finanzas y comercio electrónico.

La reina conversó con diseñadores, modelos y otros trabajadores, interesándose por la calidad de los tejidos, la caída de las prendas y el proceso de creación de cada colección.

El recorrido terminó con una fotografía junto a los empleados de la sede, que recibieron a la monarca entre aplausos y gritos espontáneos de "Viva la reina". Letizia lució para la ocasión un vestido y un bolso Dorna de la colección Zenit de Adolfo Domínguez, combinados con unas sandalias verdes de temporadas anteriores.

"Para nosotros es un enorme honor porque creemos que la Reina es una gran embajadora de la moda española, no solo de la nuestra", destacó Adriana Domínguez.

La presidenta de la compañía recordó que Letizia ya era clienta de la firma antes de convertirse en princesa de Asturias y aseguró que continúa acudiendo personalmente a sus tiendas, sin utilizar zonas reservadas.

Durante la visita, la monarca también se interesó por la Iniciativa Galega polo Liño y planteó la posibilidad de implicar a la industria para recuperar el cultivo y la producción de lino en Galicia. La visita supone el regreso oficial de la reina a la comunidad después de su desplazamiento a Ourense en agosto de 2025 para conocer las zonas afectadas por los incendios forestales.