El tren que causó ocho incendios en Ourense era de mercancías y ajeno a Renfe, según Adif

Bomberos y un hidroavión trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal de Untes, a 13 de julio de 2026. Rosa Veiga - Europa Press

Fuentes de Renfe argumentaron este martes que el tren que causó ocho incendios en varios municipios a su paso por Ourense era de mercancías y perteneciente a una empresa "ajena" a la suya. Además, según recogió Europa Press, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) mantiene que el fuego "fue ajeno a la infraestructura", pero que "no dispone" de la información alusiva a la titularidad de la compañía del citado tren.

La circulación fue suspendida en la tarde del lunes durante horas en la línea convencional Ourense-Santiago, entre Ourense y O Irixo, a petición de bomberos "por incendio ajeno a la infraestructura y próximo a la vía entre O Carballiño y Santa Cruz de Arrabaldo".

Adif explicó que el fuego quedó extinguido a las 00:50 horas de la madrugada de este martes y, "tras el reconocimiento de la infraestructura por personal de Mantenimiento de Adif", se restableció la circulación.

Un total de cinco trenes de Media Distancia tuvieron que ser cancelados y sus viajeros transbordados por carretera entre Ourense y O Carballiño. Este problema no afectó a los trenes de alta velocidad.

Ocho fuegos, ocho hectáreas calcinadas

El paso de un tren por la línea convencional, sobre las 14:00 horas del 13 de julio, provocó hasta ocho incendios en los municipios de Maside (cuatro focos), Ourense (dos fuegos), Amoeiro y Punxín, según la Consellería do Medio Rural. Así, fuentes de la Consellería do Medio Rural estimaron en 8,5 las hectáreas de superficie quemada por estos ocho fuegos.

A las 17:45 de este martes, todos los incendios estaban extinguidos salvo el de Maside, que se encuentra controlado tras arrasar con entre tres y cuatro hectáreas.

En su extinción trabajaron múltiples medios, entre ellos, las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y helicópteros bombarderos del Ministerio para la Transición Ecológica. Ello, según destaca la Delegación del Gobierno, "de forma coordinada con el dispositivo autonómico".

La columna de humo del incendio de Untes se ha podido ver desde la ciudad de Ourense.