Terror en O Carballiño (Ourense): Le secuestran, le dan palizas y le amenazan con una motosierra

Hecho insólito en O Carballiño, en donde una persona fue secuestrada, presuntamente, por una pareja. Lo anterior por una deuda de 500 euros. Así, según fuentes de la Guardia Civil y en relación con un presunto delito de tráfico de drogas, a las 19:00 horas del 22 de junio, agentes del Instituto Armado constataron que en un domicilio de la localidad carballinesa se encontraba un hombre secuestrado por otro hombre y una mujer, ambos -también presuntamente- pareja y que le exigían a la madre del primero y a otras personas el pago de 500 euros para pagar una deuda.

Por lo anterior, se procedió a la entrada de urgencia en el domicilio citado para poder liberar al retenido. Para ello, los agentes contaron con el apoyo de la USECIC de la comandancia de Ourense.

Durante la intervención, se localizó a la persona privada de su libertad. Siempre según las mismas fuentes, había sido secuestrada en la noche del pasado sábado y presentaba múltiples lesiones. El retenido les manifestó a los agentes que le exigían el pago de una presunta deuda, y que durante su cautiverio recibió múltiples palizas por parte del varón y amenazas con diversos utensilios, entre ellos, una motosierra.

Un español y una venezolana

En la intervención, se procedió a la detención de un varón, de nacionalidad española y 30 años de edad. La mujer,de nacionalidad venezolana y de 28 años de edad, tras huir por el tejado del edificio de 5 plantas -abandonando durante su huida en el tejado una bolsa con 50 gramos de cocaína- fue detenida en una terraza anexa de otra vivienda del mismo edificio.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial del Juzgado de Guardia de O Carballiño, decretándose prisión provisional para ambos, siendo acusados de sendos delitos de detención ilegal, agravados a su modalidad de secuestro, lesiones, amenazas, tráfico de drogas, así como un delito de quebrantamiento de condena para uno de ellos.

En el registro del domicilio se incautaron báscula de precisión, libreta con anotaciones de operaciones de venta de droga, 250 euros, así como diversos objetos utilizados durante la detención ilegal para amenazar y lesionar al secuestrado. También se intervino una chaqueta, relacionada con un delito anterior, procediéndose a imputarle al varón otro delito de robo con violencia e intimidación.