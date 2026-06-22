Absuelto por falta de pruebas el Cigarrón acusado de dar un latigazo a una mujer en el Entroido de Verín (Ourense)

El Cigarrón acusado de dar un latigazo a una mujer en el Entroido de Verín de 2025 fue absuelto de un delito leve de lesiones al considerar la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la capital de la Comarca de Monterrei que no había pruebas suficientes para inculparlo.

Más concretamente, los hechos sucedieron el 4 de marzo de 2025 cuando se celebraba el carnaval y una persona vestida de Cigarrón comenzó una carrera por una plaza de Verín. Según considera probado la jueza, esta persona, corriendo hacia la denunciante -que se encontraba con su hijo menor- se detuvo y le propinó desde atrás un latigazo que la alcanzó en la parte delantera del muslo izquierdo.

Sin embargo, la magistrada subraya que "los hechos relatados respecto al proceder del denunciado no fueron acreditados". En la sentencia, destaca que "las lesiones sufridas por la denunciante tienen entidad penal de delito leve de lesiones", pues advierte de que "el contexto de fiesta en el que se encontraba no puede amparar excesos que nadie está obligado a tolerar".

La jueza, no obstante, explica que, en este caso, "no se puede llegar a fundamentar un pronunciamiento condenatorio" porque las pruebas presentadas -declaración de la denunciante y los testigos presentados por ella- no lograron desvirtuar la presunción de inocencia del sospechoso, quien negó las acusaciones.

La resolución no es firme, tal y como ha recogido Europa Press, pues cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Ourense.