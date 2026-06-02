Sufre la amputación de una mano en Leiro (Ourense) en un nuevo accidente laboral en Galicia

Nuevo accidente laboral en Galicia y ya son tres los registrados en apenas dos días. Un trabajador de una planta de compostaje del municipio ourensano de Leiro ha sufrido la amputación de una mano en un fatal accidente ocurrido en la tarde de este martes.

Según informó el 112 Galicia, el suceso se registró poco antes de las 17:00 horas en la parroquia de Lamas, donde el operario se cortó la mano con una cadena mientras realizaba sus tareas.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Sala de Operaciones del 112 avisó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el lugar el helicóptero medicalizado con base en Ourense, tal y como recogió Europa Press.

Una vez en el punto, el personal sanitario asistió a la víctima, que fue trasladada a bordo de la aeronave. En el dispositivo de emergencias también participaron efectivos del GES de Avión y agentes de la Guardia Civil.

El tercero desde este lunes

Este pasado lunes ocurrieron otros dos incidentes protagonizados por trabajadores. En Pontevedra, un operario resultó herido tras caer por el hueco de un ascensor en un edificio en construcción ubicado en la calle Eduardo Pondal. El trabajador terminó con un traumatismo craneoencefálico y una fractura abierta de tobillo tras caer desde una altura de entre 15 y 20 metros. Por lo anterior, tuvo que ser trasladado al Hospital de Montecelo en ambulancia.

También en la provincia de Pontevedra, en Vila de Cruces, un trabajador resultó herido grave en la mañana de este lunes tras caer de un tejado. Ocurrió en la parroquia de Gres. El operario cayó pasadas las 10:00 horas y tuvo que ser evacuado en helicóptero al hospital con un traumatismo craneoencefálico.