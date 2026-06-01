Continúan cortados dos de tres carriles en la A-52 por el accidente de A Gudiña (Ourense)

Continúa modificada, en parte, la circulación en la A-52 a la altura de A Gudiña, en la provincia de Ourense, tras el accidente de gran envergadura en el que se vieron implicados dos camiones y en el que uno de ellos terminó incendiado.

Según fuentes de la Guardia Civil de Ourense recogidas por Europa Press, siguen cerrados dos de los tres carriles de este vial en sentido decreciente. Así, solo se encuentra abierto el carril izquierdo de dicha vía, mientras que el lento y el derecho están cerrados.

Todo ello debido a que esta tarde se reavivó el fuego en uno de los semirremolques de los vehículos accidentados, que ya ha sido extinguido.

Colisión por alcance

El siniestro se produjo sobre las 13:30 horas en el kilómetro 124.800 de la A-52, sentido decreciente, a su paso por el término municipal de A Gudiña, en el partido judicial de Verín.

La Guardia Civil de Tráfico explicó que el accidente consistió en una colisión por alcance de un vehículo articulado a otro camión, que se encontraba averiado. Uno de los vehículos se incendió y la coyuntura obligó a cortar el tráfico y a desviarlo por A Gudiña -punto kilométrico 129 al 119 por la N-525-.

Según la Guardia Civil de Tráfico, en el siniestro uno de los conductores resultó herido leve.