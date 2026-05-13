Muere un transportista en Melón (Ourense) tras quedar suspendida la cabeza tractora del camión sobre un viaducto y precipitarse al vacío

Fatídico suceso en la localidad de Melón, Ourense, en donde un transportista de 50 años de edad ha perdido la vida en un accidente que la Guardia Civil está investigando.

Según fuentes del Instituto Armado, pasadas las 04:45 horas de este miércoles en el kilómetro 263.8 de la A-52, en el término municipal de Melón, se registró un accidente mortal de tráfico: Un camión articulado "habría hecho la tijera, quedando suspendida la cabeza tractora del vehículo sobre el viaducto Melón/Fervenzas".

La Guardia Civil está investigando lo ocurrido pues el conductor terminó precipitándose al vacío y falleciendo en el siniestro.