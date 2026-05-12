Encuentran en el río Támega el cadáver del hombre de 59 años desaparecido en Verín (Ourense)

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha localizado en el río Támega el cadáver del hombre de 59 años de edad desaparecido en Verín (Ourense) el pasado domingo, según ha confirmado la Comandancia.

Según ha podido saber Europa Press, el hallazgo se ha producido en la tarde de este martes, sobre las 19:10 horas, y el cuerpo estaba sumergido en el río a un kilómetro del lugar donde se inició la búsqueda el domingo, tras alertar la familia de la desaparición (que se produjo en la zona de Mourazos).

Ya desde la puesta en marcha del dispositivo, la Guardia Civil apuntaba que había "indicios" de que el hombre podría encontrarse en las inmediaciones del río.