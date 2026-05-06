El detenido por la caída de una mujer desde un tercer piso en O Carballiño (Ourense) pasa a disposición judicial

El hombre que se investiga y que ha sido detenido por la caída de una mujer desde un balcón de un tercer piso en O Carballiño, Ourense, pasará este miércoles a disposición judicial.

Así lo han confirmado fuentes judiciales recogidas por Europa Press, que han señalado que está previsto que pase a disposición de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ourense a lo largo de la mañana.

Los hechos se produjeron en la madrugada del martes y la Guardia Civil, que trata de averiguar cómo fue la caída, investiga los hechos como un posible caso de violencia de género.

Mientras, la víctima fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) en estado grave pero fuera de peligro.