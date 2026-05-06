Descartan que el acusado de tirar a su mujer por un balcón en O Carballiño (Ourense) lo hiciese

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

El acusado de tirar a su pareja por el balcón de un tercer piso en O Carballiño (Ourense) no lo habría hecho, según las primeras investigaciones, que descartan este extremo. Así lo ha comunicado el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, quien explicó, al mismo tiempo que "parece que hubo una discusión previa y después ella se precipitó".

En las últimas horas ha trascendido, además, que la Guardia Civil tomó declaración a la mujer, que continúa ingresada, pero no se teme por su vida, tal y como ha recogido Europa Press.

Por su parte, el hombre, que fue detenido en la madrugada del martes, está investigado como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

Con todo, Eladio Santos ha pedido "dejar trabajar" a las fuerzas de seguridad y a la justicia para "una rápida y profesional" resolución de las investigaciones.

Los hechos sucedieron en la madrugada del martes y el hombre pasará a disposición judicial este miércoles en la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ourense.