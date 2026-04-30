The Rapants, Loquillo y Luz Casal, cabezas de cartel del festival Ou Yeah! de Ourense

Ourense se prepara para acoger la segunda edición de su festival Ou Yeah!, del que ya se han desvelado sus cabezas de cartel. Se trata de Loquillo, Luz Casal, Burning y The Rapants, que, según la organización, convertirán a la provincia de Ourense en "un escenario vivo y un destino cultural de referencia".

La cita, organizada por Escena Sonora y Thinking Up Events, cuenta también con el apoyo de la Xunta de Galicia, de la Diputación Provincial de Ourense y del Ayuntamiento de O Carballiño. En esta próxima edición volverá a repartir los conciertos en diferentes fechas y enclaves emblemáticos para activar el territorio.

En concreto y tal y como ha recogido Europa Press, el seis de junio, Expourense acogerá la gran cita inaugural con la participación de Loquillo, Kitty, Daisy & Lewis y los gallegos The Rapants.

El 31 de julio, la Praza da Veracruz de O Carballiño acogerá el concierto de la banda Burning, que será gratuito, mientras que el 4 de octubre, el Pazo dos Deportes Paco Paz pondrá el broche de oro del festival con el primer concierto de Luz Casal en Ourense desde 2019.

Durante la presentación del cartel, el delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, destacó el carácter singular de esta iniciativa cultural, "arraigada en el territorio, comprometida con su gente y diseñada para proyectar Ourense al mundo". "Su esencia es la transformación: de lo local a lo global, de lo tradicional a lo contemporáneo, del escenario al plato, del concierto al encuentro", ha señalado.

Por su parte, Marcos Vázquez, director del área de Cultura y Deportes de la Diputación de Ourense, ha destacado que para esta institución es prioritario apoyar iniciativas que faciliten "el disfrute que Ourense ofrece", con el objetivo de "exportar la imagen de la provincia al exterior y, al mismo tiempo, garantizar que sean los propios vecinos quienes compartan y vivan este potencial".