Susto en Ourense: Las llamas devoran por completo una carnicería y afectan a varias viviendas

Gran susto el que se ha vivido en las últimas horas en Ourense, en donde una carnicería ha sido devorada por las llamas. Ocurrió en la calle Marcelo Macías en la tarde de este pasado domingo. Debido al incendio, el humo llegó a varias viviendas de la zona, que tuvieron que ser ventiladas.

Según informó el 112 Galicia y recogió Europa Press, los hechos ocurrieron minutos después de las 19:30 horas y fue un particular el que alertó de que las llamas salían por las rejas del local.

Por lo anterior, los servicios de emergencias se desplazaron rápidamente al punto, confirmando que no había personas heridas. Por su parte, los bomberos de la ciudad trabajaron durante horas para extinguir el incendio, que calcinó el negocio por completo.