Fallece una mujer tras caerse de una moto en Nogueira de Ramuín (Ourense)
El aviso al 112 Galicia llegó pasadas las 12:00 horas a través de una llamada en la que se indicaba que la mujer estaba inconsciente
Más actualidad: El Juzgado de Pontevedra decreta prisión provisional para el hombre acusado de un atropello mortal
Fallece una mujer tras sufrir una caída con su motocicleta en Luíntra, cerca de un polígono industrial, en Nogueira de Ramuín (Ourense).
Según informa el 112 Galicia a Europa Press, la Central de Emergencias tuvo conocimiento del accidente pasadas las 12:00 horas a través de una llamada en la que se indicaba que la mujer estaba inconsciente.
De este modo, se informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó el helicóptero medicalizado con base en Ourense. También se alertó al GES de Pereiro de Aguiar, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Nogueira de Ramuín.