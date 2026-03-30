Un hombre fallece en Vilamartín de Valdeorras (Ourense) tras accidentarse con un tractor

Accidente mortal en Vilamartín de Valdeorras, en Ourense. Un hombre ha fallecido tras accidentarse con un tractor en el lugar de Córgomo, sin que los servicios de emergencia hayan podido hacer nada para evitarlo.

Según recoge Europa Press, el 112 Galicia ha tenido constancia del suceso a las 13:15 horas a través de la llamada de un particular, que alertaba de la situación y la necesidad de asistencia urgente.

A continuación, el 112 ha avisado al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bombeiros de Valdeorras, al GES de Valdeorras, la Guardia Civil y a Protección Civil. Al desplazarse al lugar de los hechos, el personal sanitario no ha podido hacer nada para salvar la vida del hombre.