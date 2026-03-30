Accidente mortal en O Riós (Ourense): Pierde la vida tras salirse del vial con su moto
El hombre era vecino de Romariz y hacía uso del pertinente casco de protección
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Las carreteras ourensanas se han cobrado la vida en las últimas horas de un hombre de 48 años de edad que, en torno a las 20:16 horas de este pasado domingo, sufría un accidente de tráfico a bordo de su motocicleta con un resultado irreversible.
Los hechos ocurrían en el punto kilométrico 0,5 de la OU-P-000, según informaron fuentes de la Guardia Civil. Más concretamente, en la carretera que une As Ferreiras y Romariz, de donde era el fallecido.
El motorista sufrió una salida de vía y terminó por colisionar con su Kawasaki Z750 contra una bionda. Según las mismas fuentes, el motorista hacía uso del casco de seguridad, pero debido a la gravedad del impacto nada pudo hacerse por su vida.