Accidente mortal en O Riós (Ourense): Pierde la vida tras salirse del vial con su moto

Las carreteras ourensanas se han cobrado la vida en las últimas horas de un hombre de 48 años de edad que, en torno a las 20:16 horas de este pasado domingo, sufría un accidente de tráfico a bordo de su motocicleta con un resultado irreversible.

Los hechos ocurrían en el punto kilométrico 0,5 de la OU-P-000, según informaron fuentes de la Guardia Civil. Más concretamente, en la carretera que une As Ferreiras y Romariz, de donde era el fallecido.

El motorista sufrió una salida de vía y terminó por colisionar con su Kawasaki Z750 contra una bionda. Según las mismas fuentes, el motorista hacía uso del casco de seguridad, pero debido a la gravedad del impacto nada pudo hacerse por su vida.