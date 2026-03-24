Las protestas vecinales surten efecto en A Gudiña (Ourense): Recuperan la parada del Alvia a Madrid

Las protestas vecinales han sido escuchadas en A Gudiña. El municipio ourensano recuperará la parada matinal del Alvia a Madrid y así lo informó el propio presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en una visita a A Gudiña este pasado lunes. Estuvo acompañado del delegado del Gobierno, Pedro Blanco.

Así, a partir del 20 de mayo, el Alvia saldrá de Lugo a las 05:18 horas y hará parada en Sarria a las 05:44 horas; en Monforte de Lemos a las 06:10 horas; en Ourense a las 06:52 y en A Gudiña a las 07:44 horas.

Este convoy hará más paradas en su trayecto a la capital madrileña: Ya en Castilla y León, el tren se detendrá en Sanabria AV a las 08:04 horas, en Zamora a las 08:39 horas y en Medina del Campo a las 09:13, con llegada a Madrid prevista a las 10:13 horas.

Al respecto, el alcalde de A Gudiña, Néstor Ogando, valoró el compromiso adquirido el año pasado por el presidente de Renfe de "reconsiderar" la decisión inicial e implementar así horarios que correspondan a las necesidades de los vecinos. Celebró esta decisión y reconoció el respaldo de la Plataforma Dereito ao Tren, tal y como recogió Europa Press.

Por contra, el tren de regreso a Lugo, que tiene llegada a las 23:00 horas, no modificará horarios porque Renfe entiende que "es el más ajustado a las necesidades de los viajeros".

Un aumento del 40% en cuanto al número de plazas

Por su parte, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha valorado "ajustar a las necesidades" de poblaciones como A Gudiña y Puebla de Sanabria estas nuevas frecuencias. "Hemos estado trabajando todo el año con Adif", ha afirmado sobre las soluciones estudiadas para "una movilidad en la primera franja laboral".

Destaca que en la reordenación de los servicios comerciales que se llevó a cabo el año pasado se preveía incrementar un 26% los viajes entre Galicia y Madrid, pero un año después ese aumento es del 40% de plazas, una "clara señal del éxito que se ha conseguido".

El presidente de Renfe resalta el "hito" de que "por primera vez" la conexión de Galicia con la capital tenga más pasajeros por tren que por avión.

Reacciones del PP y del PSOE

La formación socialista en la provincia ha celebrado esta recuperación. También lo ha hecho el Partido Popular, no sin antes tachar de "capricho" del ministro de Transportes, Óscar Puente, la supresión de paradas.

"Desde aquella fecha del 9 de junio pasado no dejamos de decir que estábamos ante un mayúsculo desprecio al interior ourensano, que sufría así las decisiones arbitrarias y discriminatorias del Gobierno", denunció el diputado del PP Celso Delgado.