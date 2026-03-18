Una multa de 840 euros por atropellar a una menor de 15 años en un paso de cebra en Verín (Ourense)

Un acusado de un delito de lesiones por imprudencia ha aceptado el pago de una multa de 840 euros tras atropellar a una menor de 15 años que cruzaba correctamente por un paso de cebra en Verín (Ourense).

En concreto, las partes han alcanzado conformidad este miércoles en la plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, reduciendo la petición de condena inicialmente solicitada por la Fiscalía al pago de una multa a razón de 6 euros al día durante 12 meses y privación del derecho a conducir durante dos años y dos meses.

En este caso, el inculpado pagará una multa a razón de 4 euros al día durante siete meses, y será condenado a la privación del derecho a conducir durante un año.

Según se recoge en el escrito fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre las 20:00 horas del 6 de agosto de 2024, el condenado conducía su vehículo por la Avenida de Luis Espada, en Verín (Ourense) con "absoluta falta de atención al resto de elementos que intervienen en la carretera".

Así las cosas, cuando estaba sobrepasando un paso de peatones, no pudo detener el vehículo a tiempo e impactó contra la víctima -que tenía 15 años en el momento de los hechos-, la cual estaba cruzando correctamente por un paso de peatones "debidamente señalado e indicado".

Como consecuencia del impacto, la menor sufrió diversas lesiones, entre ellas la fractura completa del tercio medio de la tibia y del peroné derechos, requiriendo para su curación múltiples tratamientos médico quirúrgicos.