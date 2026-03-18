Avión (Ourense) registra un terremoto de 2,4 grados de magnitud

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó un terremoto de 2,4 grados de magnitud con epicentro en el municipio ourensano de Avión.

Según se recoge en la web del IGN, al que ha tenido acceso Europa Press, el temblor, de escala de intensidad 3, se registró a las 19:55 horas del martes y se produjo a 11 kilómetros de profundidad.

Asimismo, hace unas semanas se produjeron dos seísmos en el municipio ourensano de O Carballiño, uno de los temblores de 1,7 grados de magnitud y otro de 2,1.