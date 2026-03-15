Juzgados en Ourense.

Juzgados en Ourense. Europa Press/Archivo

Provincia de Ourense

La Audiencia de Ourense juzgará a un hombre acusado de agredir a una amiga a la que acompañó a casa

Se enfrenta a una pena de siete años de prisión

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El próximo miércoles, día 18 de marzo, el hombre acusado de agredir sexualmente a una amiga en Ourense será juzgado en la Audiencia Provincial. Lo hizo, presuntamente, tras encontrarse con ella a la salida de una discoteca. 

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Según el escrito de acusación de Fiscalía, el procesado se encontró con la víctima a la salida del local de fiesta y se ofreció a acompañarla hasta la casa de unos amigos comunes, donde ella iba a pernoctar.

Una vez allí y tal y como recogió Europa Press, el hombre esperó en el piso con la excusa de que iba a pedir un taxi. Mientras tanto, ella abrió un sofá cama y se quedó dormida, momento que él acusado aprovechó para hacerle tocamientos.

La mujer le dijo entonces que no estaba interesada en tener nada con él y volvió a dormirse, lo que él aprovechó para quitarse la ropa y volver a agredirla sexualmente.

Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual y pide para el procesado siete años de prisión, así como que indemnice a la víctima con 4.000 euros por los daños físicos y psíquicos ocasionados.