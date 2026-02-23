Un accidente en Toén (Ourense) ocasiona grandes retenciones en la A-52

Los Servicios Sanitarios atendieron a dos personas que sufrieron un accidente en la A-52, a la altura de Toén (Ourense). Los hechos ocurrieron en torno a las 20:00 horas de la tarde del domingo.

Tal y como confirmó el 112 Galicia, el accidente se produjo en el kilómetro 238, en la Autovía das Rías Baixas, dirección a Vigo. El vehículo implicado volcó, a la altura de Alongos, tal y como recogió Europa Press.

Hasta allí se desplazaron los Bomberos de O Carballiño, el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 y la Guardia Civil. Los ocupantes del vehículo no tuvieron que ser rescatados, pero sí atendidos por los sanitarios.

El suceso provocó grandes retenciones en la vía en ambos sentidos de la circulación.