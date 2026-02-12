El Supremo confirma la "inacción" de Xunta y CHMS ante la degradación del embalse de As Conchas

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado los recursos presentados por la Xunta y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil contra la sentencia que los condenó por su "inactividad" ante la degradación ambiental del embalse de As Conchas, en Ourense. Con esta decisión, el alto tribunal confirma el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ya no puede recurrirse.

Según una providencia fechada el 11 de febrero, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Supremo inadmite los recursos de casación que ambas administraciones presentaron en el verano de 2025 contra la sentencia del TSXG dictada en julio de ese mismo año. Aquel fallo atribuía la contaminación del embalse de As Conchas y del río Limia al impacto de las explotaciones de ganadería industrial y señalaba la falta de actuación suficiente por parte de las administraciones competentes.

En un comunicado, la asociación Amigas de la Tierra ha destacado que esta sentencia, ahora "firme y ejecutable", confirma que "la inacción de las autoridades ante la contaminación del embalse de As Conchas y el río Limia derivada de las explotaciones de ganadería industrial vulneró los derechos fundamentales de la población". Entre ellos, "el derecho a la vida y a la integridad, al domicilio y a la vida privada, a la propiedad y al agua".

La entidad asegura que su firmeza obliga a las autoridades competentes a establecer de manera efectiva las medidas necesarias para poner fin a la degradación del embalse y sus alrededores y restaurar los derechos vulnerados.

Además, indica que esta decisión consolida la sentencia "pionera" del alto tribunal gallego: "La protección de los derechos fundamentales debe prevalecer cuando los impactos de la ganadería industrial ponen en riesgo la vida de las personas, su salud y el medio ambiente", apunta.

Amigas de la Tierra subraya que la providencia del Tribunal Supremo añade, además, que la convicción alcanzada por la sentencia se sustenta en numerosa documentación y bases científicas donde expone que "la contaminación por nitratos y la eutrofización del embalse de As Conchas, por encima de umbrales de la Organización Mundial de la Salud, y el riesgo alto para usos recreativos, así como la afectación a abastecimientos, genera un riesgo cierto para la vida y la integridad, perturba gravemente el domicilio y la vida privada, y menoscaba igualmente la propiedad y el derecho al agua".

Las personas demandantes y las organizaciones que apoyan el caso, Amigas de la Tierra, ClientEarth y la Federación de Consumidores y Usuarios, CECU, han celebrado la decisión judicial y la victoria definitiva que representa. Asimismo, subrayan la necesidad de seguir defendiendo los derechos fundamentales ante la contaminación por ganadería industrial.

"Hoy es un día histórico, no solo para las vecinas y vecinos de As Conchas, sino para todas las personas que están luchando para defender sus derechos, mientras las administraciones hacen oídos sordos a sus demandas y a la contaminación", ha trasladado la demandante en el caso Mercedes Álvarez de León.

Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos local y también demandante Pablo Álvarez Veloso subraya que la justicia, "una vez más", les da la razón tras años de lucha para defender el embalse.

Además, la coordinadora de Amigas de la Tierra, Blanca Ruibal ha afirmado que "la confirmación de la sentencia envía un mensaje muy claro". "Es el momento de que las administraciones velen por los derechos fundamentales de su población y restauren el Embalse de As Conchas", ha destacado para asegurar que "este reconocimiento de vulneración de los derechos humanos" marca un "hito histórico".

Por su parte, la líder de equipo de sistemas alimentarios de ClientEarth, Nieves Noval ha señalado que "con la inadmisión del recurso, los derechos fundamentales de las habitantes de As Conchas quedan confirmados y deben hacerse efectivos sin demora". "La Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil deben inmediatamente proceder a ejecutar la sentencia para que estos derechos se traduzcan por fin en una vida digna para las comunidades afectadas", ha trasladado.

Además, el director de la Federación de Consumidores y Usuarios, David Sánchez ha celebrado que la sentencia sea firme y ha exigido a la Xunta y a la Confederación que la ejecuten "sin más dilaciones".