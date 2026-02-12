Rescatan a un niño con síntomas de hipotermia tras caer al río en O Barco (Ourense) al buscar una pelota

Un niño ha sido rescatado en O Barco de Valdeorras (Ourense) tras caer al río Sil, a la altura de la calle Gonzalo Guirriarán, cuando buscaba una pelota que había perdido. El menor fue rescatado por los bomberos y trasladado al Hospital de O Barco con síntomas de hipotermia.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia a Europa Press, la Policía Local dio aviso de lo sucedido sobre las 19,00 horas de este jueves.

En el operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos y el GES de Valdeorras, la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil de la localidad.