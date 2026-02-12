Acepta seis meses de cárcel un hombre que amenazó con una pistola de balines a un médico en Ourense

Un hombre acusado de un delito de atentado contra funcionario sanitario ha aceptado este jueves seis meses de cárcel tras amenazar con una pistola de balines a un facultativo del Centro de Salud de Castro Caldelas (Ourense).

El abogado defensor, la acusación particular y la representante del Ministerio Fiscal alcanzaron este jueves un acuerdo de conformidad en el Tribunal de Instancia, sección Penal número 2 de Ourense. En virtud de este pacto, la petición inicial de la Fiscalía -que solicitaba un año y nueve meses de prisión- se rebajó a seis meses de cárcel, sin ingreso en prisión, a condición de que el acusado no vuelva a delinquir durante un periodo de dos años.

Según recoge el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 05:06 horas del 26 de febrero de 2023, cuando la víctima se encontraba de guardia como facultativo en el centro de salud de Castro Caldelas. El acusado acudió al servicio para ser atendido y, durante la consulta, adoptó un "comportamiento agresivo y chulesco", llegando a amenazar en reiteradas ocasiones al sanitario. En concreto, le advirtió de que, si no lo atendían bien o le hacían daño, "se iban a acordar de él".

Tras la consulta, el ahora condenado se marchó, pero regresó poco después y comenzó a golpear la puerta del centro y a gritar, exigiendo que le viese un facultativo. Al acceder a las instalaciones, el hombre demandó que le efectuasen un parte de lesiones "aproximando su mano a la cara" del funcionario "de manera desafiante" y alertándolo de que "tuviese cuidado con él", que "sabía quién era" y que "se iba a enterar si no hacía lo que le decía".

Así las cosas, el inculpado volvió a abandonar el centro amenazando con que "iba a matar tanto a los que le habían lesionado como a los del centro de salud". Cerca de las 05:35 horas, el hombre accedió por tercera vez a las instalaciones "a base de golpes", rompiendo la puerta y gritando de nuevo que "iba a matar al personal".

Esta vez, el facultativo le confrontó, y el hombre intentó coger una pistola de balines que llevaba escondida en su cinto, y empezando entre ambos un forcejeo, tratando incluso el acusado de hacer uso del mobiliario del establecimiento, así como alcanzar una navaja que llevaba consigo, e intentando propinarle golpes, patadas y cabezazos al funcionario, a causa de los cuales, la víctima sufrió policontusiones en la cara, antebrazos y piernas.