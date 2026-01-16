Condenado en Ourense a 720 euros un hombre poseedor de más de 1.000 archivos pedófilos

Un hombre que admitió estar en posesión de más de mil archivos de contenido pedófilo ha sido condenado a pagar 720 euros -a razón de cuatro euros diarios durante seis meses- por un delito de uso y tenencia de pornografía infantil.

El letrado de la defensa y el representante del Ministerio Fiscal han alcanzado un acuerdo conformidad en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense, de manera que el procesado acepta pagar esa multa. El acuerdo contempla el comiso de los archivos y del material pornográfico que poseía.

Fue la propia Policía Nacional la que accedió, el pasado 17 de marzo de 2021, al domicilio del acusado. Lo hizo tras tener conocimiento, por parte de la brigada de Investigación Tecnológica, de que el encausado había accedido en 2020 a una red de distribución de material pornográfico infantil, descargándose 14 archivos en los que aparecían "diversos niños, menores de edad, realizando actos de contenido sexual".

Durante el registro, según pudo saber Europa Press, los agentes intervinieron un teléfono móvil, un disco duro, un ordenador portátil y un CPU, logrando acceder, después de que el acusado les facilitase la ruta, a los archivos de contenido pedófilo que almacenaba.

Asimismo, en un nuevo registro, los agentes encontraron en el mismo ordenador y CPU dos discos duros con "más de mil archivos de contenido pedófico", encontrándose entre estos, "diez de los catorce archivos que había descargado y que guardaba para su propio consumo".