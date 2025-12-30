Un día frío de invierno

Provincia de Ourense

Calvos de Randín (Ourense), el congelador gallego: La mínima cayó a los -5,7 grados

Este lunes había registrado el punto más gélido de toda la comunidad, y hoy martes el termómetro retrocedió en este municipio ourensano 1,9 grados a la baja

Si este pasado lunes la temperatura mínima que registraba Calvos de Randín (-3,8 grados) lo convertía en el punto más gélido de toda la comunidad gallega, este martes volvía a repetir hito atendiendo a un nuevo retroceso en los mercurios: hasta los -5,7 grados, a las 09:10 horas.

Según datos de MeteoGalicia recogidos por Europa Press, en otras localidades de la provincia de Ourense como Xinzo de Limia y Verín, se llegó hoy a los -3,7ºC y -3,5ºC, respectivamente.

También en la provincia de Lugo se registraron temperaturas extremas durante la mañana de este martes, ya que Sarria registró -3,9ºC y Guitiriz -3,2ºC.