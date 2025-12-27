El plazo para solicitar el programa Termalismo Social 2026 de la Diputación de Ourense abrirá el 7 de enero

El programa de Termalismo Social de la Diputación de Ourense, una iniciativa destinada a facilitar el acceso de la ciudadanía a estancias en balnearios de la provincia con tratamientos de salud y bienestar a precios subvencionados, abrirá el próximo 7 de enero el plazo de solicitudes para la edición de 2026.

Tal y como ha destacado la institución provincial y recoge Europa Press, las peticiones se presentarán de forma general a través de Internet. Sin embargo, para facilitar el acceso a las personas con dificultades en el uso de las nuevas tecnologías, el Área de Bienestar ofrecerá atención presencial en sus oficinas del edificio de Correos de la calle Progreso a partir de las 8:30 horas.

Además, se podrán realizar las gestiones a través de los trabajadores sociales de la mayoría de los ayuntamientos o directamente con los balnearios colaboradores.

Las estancias termales se desarrollarán durante todo el año, desde enero hasta diciembre, y la primera quincena comenzará el 19 de enero en el Balneario de Laias.

Así, la modalidad con mayor número de plazas será la de estancias de seis días y cinco noches, que incluyen alojamiento, pensión completa, diez técnicas termales y acceso a piscinas de agua mineromedicinal.