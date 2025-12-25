Hallan muerta a una persona en un edificio de Ourense

Una persona ha sido localizada muerta en un edificio de Ourense, según han informado a Europa Press desde el servicio de emergencias 112 Galicia al que alertó un particular.

Fue sobre las 16:45 horas cuando se recibió la llamada en la que se especificaba que unas personas se habían desplazado a otro domicilio y que al hacerlo encontraron un cuerpo en el interior del edificio.

Desde el 112 se informó a la Policía Nacional y a la Local, que desplazaron efectivos al lugar, a la altura del número 21 de la calle Sáenz Díez.

A la espera de lo que determine la autopsia, fuentes consultadas no consideraban que pudiera tratarse de una muerte violenta.