Reducen a 11 años de cárcel la pena por agresión sexual en Ourense al aplicar la Ley 'solo sí es sí'

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rebajado de trece años y medio a once años la pena de prisión impuesta a un hombre condenado por un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal, tras aplicar la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del 'solo sí es sí'.

La decisión se produce después de que el Tribunal Constitucional declarase nulos los autos de la Audiencia Provincial de Ourense y del propio TSXG que habían rechazado revisar la condena. Con la nueva resolución, el tribunal gallego mantiene la prohibición de que el condenado se acerque o comunique con la víctima durante trece años, mientras que contra el auto aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Los hechos por los que el hombre fue condenado se remontan a enero de 2018, cuando, tras varios días de encuentros consentidos con la víctima en un hostal, la llevó a su domicilio en Ourense, donde la retuvo durante casi tres semanas.

Durante ese tiempo, según recoge la sentencia inicial, la obligó de manera reiterada y violenta a mantener relaciones sexuales no consentidas, la amenazó con matarla, la golpeó con palos y objetos metálicos y la sometió a un trato degradante, incluyendo humillaciones, privación de comida y consumo forzado de alcohol y sustancias estupefacientes. La víctima llegó a sufrir lesiones que requirieron intervención quirúrgica.

La sentencia también detalla que los padres y hermanos del agresor colaboraron en su retención, ayudándole a controlar sus movimientos para impedir su huida.

La condena inicial dictada por la Audiencia Provincial de Ourense incluía cinco años de prisión por detención ilegal, trece años y seis meses por agresión sexual continuada y dieciocho meses por un delito contra la integridad moral, además de diversas órdenes de alejamiento e indemnizaciones económicas para la víctima.

Los familiares del condenado fueron sentenciados a dos años y medio de cárcel como cómplices de la detención ilegal. El principal acusado cumple pena desde octubre de 2021, aunque tras la revisión judicial su tiempo efectivo de reclusión se reduce a once años.