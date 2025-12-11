Vista aérea de la ciudad de As Burgas, capital de la provincia de Ourense.

La Policía Local y una vecina de Ourense evitan que un hombre se precipite desde un puente en Ourense

La mujer sujetó al hombre, de 53 años, y fue ayudada por los agentes, que agarraron e inmovilizaron al individuo en la parte segura del puente sobre la N-525

Los agentes de la Policía Local de Ourense y una vecina de la ciudad de As Burgas han impedido este jueves que un hombre se precipitase desde el puente sobre la N-525, a la altura de la Rúa Tangaraño.

Según recoge Europa Press, los efectivos policiales recibieron un aviso del 112 a las 16:11 horas que alertaba de la presencia de una persona fuera de la zona segura del puente.

Una vez en el lugar, los agentes observaron a un hombre de 53 años, en riesgo inminente de precipitarse, que estaba siendo retenido en ese momento por una ciudadana.

Los policías procedieron a ayudar a la mujer, agarraron e inmovilizaron al individuo en la parte segura del puente.

Tras la intervención, los servicios sanitarios trasladaron al hombre al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.