La Policía Local y una vecina de Ourense evitan que un hombre se precipite desde un puente en Ourense

Vista aérea de la ciudad de As Burgas, capital de la provincia de Ourense. Shutterstock

Los agentes de la Policía Local de Ourense y una vecina de la ciudad de As Burgas han impedido este jueves que un hombre se precipitase desde el puente sobre la N-525, a la altura de la Rúa Tangaraño.

Según recoge Europa Press, los efectivos policiales recibieron un aviso del 112 a las 16:11 horas que alertaba de la presencia de una persona fuera de la zona segura del puente.

Una vez en el lugar, los agentes observaron a un hombre de 53 años, en riesgo inminente de precipitarse, que estaba siendo retenido en ese momento por una ciudadana.

Los policías procedieron a ayudar a la mujer, agarraron e inmovilizaron al individuo en la parte segura del puente.

Tras la intervención, los servicios sanitarios trasladaron al hombre al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.