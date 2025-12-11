Identifican el cadáver hallado en una casa en ruinas en Ourense el pasado sábado

La Policía Nacional de Ourense ha identificado el cadáver hallado el pasado sábado en una casa en ruinas en el barrio de A Ponte.

En un primer momento, no se pudo identificar "in situ" debido a las condiciones en las que se encontraba, aunque ya en el lugar se descartó por falta de indicios que pudiera tratarse de una muerte violenta.

Tras decretarse el levantamiento del cadáver, se practicaron las labores técnicas de identificación durante la autopsia en el instituto anatómico forense del Imelga en el CHUO.

Fue a través de la identificación dactilar, mediante la regeneración de varias falanges distales, como se pudieron obtener los datos suficientes para cotejar con posibles candidatos y, finalmente, identificar plenamente al fallecido.

El cadáver resultó ser de un hombre de 45 años de edad que llevaba varios meses residiendo en la capital de As Burgas y que era conocida por las personas que frecuentaban el edificio en ruinas en el que fue localizado.

Una vez determinada su identidad y al no hacerse cargo de los restos mortales familiar alguno, se acuerda la entrega del cuerpo a los servicios sociales del Ayuntamiento de Ourense.