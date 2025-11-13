Vista de la A-52 a su paso por Vilardevós

Provincia de Ourense

Licitada por 17,6 millones la reparación de la A-52 a su paso por la provincia de Ourense

Según explicaron desde el Ministerio de Transportes, se pretende garantizar la seguridad vial de los usuarios, recuperar la capacidad estructural y funcional del firme y conservar adecuadamente el patrimonio viario de titularidad pública

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acaba de licitar la intervención que permitirá recuperar el firme de la Autovía A-52 a su paso por Ourense y, concretamente, por los municipios de A Gudiña, Riós, Vilardevós, Verín, Monterrei y Cualedro.

La licitación tiene un presupuesto de 17,6 millones de euros, y el plan se centrará en el tramo comprendido entre los kilómetros 138 y 176. El objetivo del mismo será garantizar la seguridad vial de los usuarios, recuperar la capacidad estructural y funcional del firme y conservar adecuadamente el patrimonio viario de titularidad pública.

Tal y como explicaron desde el Gobierno central, la Autovía A-52 es una vía de alta capacidad clave para la movilidad, el transporte de mercancías y personas, y la cohesión territorial del noroeste peninsular, al unir el sur de Galicia con la Meseta Central.

Adecuación a las acciones del tráfico

Las soluciones de rehabilitación estructural que se plantean consisten en la combinación de eliminación parcial y reposición del firme existente con un recrecido, extendiendo una nueva capa de rodadura al objeto de aumentar significativamente la capacidad estructural del firme para
adecuarla a las acciones del tráfico y ampliando, de este modo, su período de vida útil.

Por otro lado, la licitación contempla la reposición de las juntas de dilatación de los viaductos y pasos superiores, la reposición de espiras de aforo de tráfico, el repintado de las marcas viales con pintura termoplástica en caliente y la ejecución en los bordes de la calzada de guías longitudinales sonoras fresadas.

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que Ministerio de Transportes ha invertido 111,76 millones de euros desde junio de 2018, en la provincia de Ourense.

Mapa de las actuaciones previstas en la A-52 en Ourense.

Mapa de las actuaciones previstas en la A-52 en Ourense. Cedida