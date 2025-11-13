Licitada por 17,6 millones la reparación de la A-52 a su paso por la provincia de Ourense

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acaba de licitar la intervención que permitirá recuperar el firme de la Autovía A-52 a su paso por Ourense y, concretamente, por los municipios de A Gudiña, Riós, Vilardevós, Verín, Monterrei y Cualedro.

La licitación tiene un presupuesto de 17,6 millones de euros, y el plan se centrará en el tramo comprendido entre los kilómetros 138 y 176. El objetivo del mismo será garantizar la seguridad vial de los usuarios, recuperar la capacidad estructural y funcional del firme y conservar adecuadamente el patrimonio viario de titularidad pública.

Tal y como explicaron desde el Gobierno central, la Autovía A-52 es una vía de alta capacidad clave para la movilidad, el transporte de mercancías y personas, y la cohesión territorial del noroeste peninsular, al unir el sur de Galicia con la Meseta Central.

Adecuación a las acciones del tráfico

Las soluciones de rehabilitación estructural que se plantean consisten en la combinación de eliminación parcial y reposición del firme existente con un recrecido, extendiendo una nueva capa de rodadura al objeto de aumentar significativamente la capacidad estructural del firme para

adecuarla a las acciones del tráfico y ampliando, de este modo, su período de vida útil.

Por otro lado, la licitación contempla la reposición de las juntas de dilatación de los viaductos y pasos superiores, la reposición de espiras de aforo de tráfico, el repintado de las marcas viales con pintura termoplástica en caliente y la ejecución en los bordes de la calzada de guías longitudinales sonoras fresadas.

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que Ministerio de Transportes ha invertido 111,76 millones de euros desde junio de 2018, en la provincia de Ourense.