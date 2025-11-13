Deja embarazada a su sobrina de 11 años en Verín (Ourense) y huye a Portugal

Un vecino de Verín (Ourense) ha sido detenido en las últimas horas por la Policía Judiciária de Portugal en la localidad fronteriza de Chaves. El hombre había sido denunciado por una presunta agresión sexual a su sobrina, de tan solo 11 años y a la que habría dejado embarazada. Por todo esto, el individuo huyó al país vecino tras conocer, además, que se había interpuesto una denuncia contra él.

Según informaron fuentes policiales portuguesas, la detención se produjo el pasado 6 de noviembre en cumplimiento de una orden europea de detención emitida por las autoridades españolas. El hombre, de 56 años de edad, está investigado por agredir sexualmente a su sobrina de 11 años, en un momento en el que ambos se encontraban a solas, tal y como recogió Europa Press. Tras su arresto, fue presentado ante las autoridades judiciales lusas, que ordenaron su ingreso en prisión provisional.

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han explicado que el paso a disposición de la justicia española todavía no se ha producido, y han matizado que, aunque el juzgado encargado de investigar los hechos es el de Verín, todavía no hay información sobre el órgano judicial al que será trasladado.