Rebajan a 12 años de cárcel la pena a la mujer que mató a su compañera de piso en O Barco (Ourense)

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rebajado a doce años de prisión la pena a la mujer que mató a su compañera de piso en O Barco de Valdeorras (Ourense) en septiembre de 2021. Así, la Sala de lo Civil y Penal del TSXG reduce seis meses la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Ourense.

Este tribunal condenó a la mujer, de conformidad con el veredicto del Tribunal de Jurado, a doce años y medio de cárcel. Todo ello después de que a finales de marzo el tribunal popular considerase a la sospechosa culpable de un delito de homicidio, con la concurrencia de la circunstancia agravante de abuso de superioridad.

Frente a ello, como informa Europa Press, estima parcialmente el recurso de la defensa. Así, la condena como autora de un delito de homicidio, pero sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Por tanto, el tribunal rechaza la agravante de abuso de superioridad. Mantiene, por el contrario, el resto de los pronunciamientos de la sentencia apelada.

En ella, la magistrada presidenta declaró en el apartado de hechos probados de la resolución que la víctima, de 29 años de edad, había llegado a España procedente de Paraguay y que conoció a la acusada en un club en el que ambas ejercían la prostitución. Además, era habitual que le prestase dinero a la ahora condenada y que la encausada no se lo devolviese.

El día de los hechos, en una hora comprendida entre las 04:00 y las 06:00 horas de esa madrugada, hallándose las mencionadas en la habitación de la víctima, se inició un enfrentamiento entre ambas, en el curso del cual la acusada comenzó a agredir a su compañera.

Ante la resistencia mostrada por esta, se inició un forcejeo en el que la acusada le causó lesiones consistentes en múltiples contusiones. También cogió algún objeto blando y con la intención de anular la resistencia mostrada por la víctima y de acabar con su vida, se lo colocó sobre la cara, le taponó las vías respiratorias y apretó con fuerza ininterrumpidamente hasta que le causó la muerte por asfixia.

El TSXG rechaza cuestiones planteadas por la defensa como la vulneración del derecho a la presunción de inocencia o que exista duda sobre pruebas como el ADN de la condenada en la víctima, así como otras relativas a su presencia en la casa. "El análisis de los teléfonos móviles denota que, una vez en casa, permaneció en ella durante el lapso en el que ocurrieron los hechos", remarca. Por el contrario, descarta aumentar la pena, como planteaba la acusación.