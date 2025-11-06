No habrá juicio por el atropello mortal de Xinzo (Ourense) de 2021: Fallece el acusado

Archivado por el Juzgado de Ourense el caso por atropello mortal ocurrido en Xinzo de Limia hace cuatro años. El acusado falleció, por lo que la responsabilidad penal del caso ha quedado extinguida.

Al ahora fallecido se le atribuía un delito de homicidio por imprudencia. Además, uno de los testigos informó de que el vehículo implicado había continuado la marcha tras el atropello.

Toda esta información, según Europa Press, ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El caso ya se había suspendido el pasado 14 de julio.