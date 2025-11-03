Muere en Maceda (Ourense) tras ceder la barandilla del balcón en el que estaba apoyado

Un hombre perdió la vida este pasado sábado tras precipitarse desde el balcón de su segunda vivienda. Según ha trascendido por parte de la Guardia Civil, esta persona se apoyó en la barandilla de ladrillo del balcón, pero esta terminó cediendo en un fatal accidente.

Los hechos ocurrieron en la localidad ourensana de Maceda, concretamente, en la parroquia de Tioira. El hombre tenía 54 años.

La víctima fue trasladada, ya fallecida, después de que el 112 mandase aviso al Instituto Armado alrededor de las 17:21 horas de este sábado.