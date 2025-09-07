El incendio de Carballeda de Valdeorras (Ourense) quema ya más de 500 hectáreas

Incendio en Casaio (Carballeda de Valdeorras, Ourense), a 22 de agosto de 2025. PEDRO DOMÍNGUEZ

El incendio forestal declarado este sábado en Carballeda de Valdeorras continúa activo y quema ya más de 500 hectáreas. El fuego afecta desde ayer a las 14:56 horas a la parroquia de Casaio.

La consellería de Medio Rural informa de que continúan activas las tareas de extinción con tres técnicos, 18 agentes, 22 brigadas, 21 motobombas, 4 palas, 3 unidades de apoyo, 6 helicópteros y 4 aviones. De todas formas, las fuertes rachas de viento que se están registrando en la zona están dificultando los trabajos.

Esta misma parroquia ya sufrió un incendio hace tan solo unas semanas, con un fuego que arrasó 5.300 hectáreas en el entorno de Trevinca. Su origen en ese caso se situó en Zamora, traspasando la frontera hasta Ourense.

La Xunta de Galicia recuerda que está operativo el número 085 para dar aviso de cualquier información sobre incendios forestales.