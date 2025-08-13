Evacúan a dependientes de una residencia en Chandrexa (Ourense) por precaución ante el incendio

Los incendios continúan sin dar tregua a la provincia de Ourense. Esta tarde, se ha evacuado por precaución a un total de 25 grandes dependientes que viven en la residencia municipal de Chandrexa de Queixa, el municipio más afectado por las llamas en los últimos días, a un centro ubicado en la ciudad de As Burgas.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de Política Social, que han explicado que la residencia en cuestión tiene 70 usuarios, pero el resto sigue, por el momento, en el centro, pendientes de la evolución del incendio en las próximas horas.

Los grandes dependientes están siendo trasladados al centro que los va a acoger en ambulancias medicalizadas del 061 y de la Cruz Roja.

Política Social ha recordado que cuenta con 220 plazas que pueden ser movilizadas en caso de necesidad (para evacuaciones o el uso puntual si se produce algún desalojo en alguna casa de una persona mayor o dependiente que no pueda dormir en un pabellón u otra ubicación preparada para tal fin).

Los evacuados de A Mezquita seguirán en A Arnoia

Finalmente, pese a que la previsión era que los 47 ancianos evacuados de la residencia de A Mezquita (Ourense) el pasado martes debido a los incendios para ser reubicados en un centro en A Arnoia volviesen esta tarde a su centro, esto no ocurrirá.

Fuentes de Política Social han explicado que, al menos, pasarán otra noche en A Arnoia, toda vez que la Guardia Civil considera que la situación de las vías a causa de los incendios desaconseja su traslado de vuelta.