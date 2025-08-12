Detenido en Ourense un prófugo reclamado por tráfico de drogas

La Policía Nacional de Ourense detuvo el pasado viernes, día 8, en la localidad de Coles a un prófugo reclamado por la Audiencia Nacional por tráfico de drogas.

Tal y como ha trasladado la policía en una nota de prensa remitida a Europa Press, la detención se llevó a cabo por agentes integrantes del Grupo III de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la comisaría de Ourense, al que le corresponden las labores de investigación, localización y detención de fugitivos reclamados por la justicia.

En esta línea, al prófugo le constaba en vigor desde octubre del año 2024 una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión de la Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, para el cumplimiento de una pena de prisión de 7 años.

Una pena en relación con una operación policial contra el tráfico de drogas denominada 'Operación Poseidón', que se llevó a cabo en la provincia de Pontevedra. En ella se intervinieron más de seiscientos cincuenta kilogramos de cocaína.

El titular del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia decretó el ingreso en prisión del reclamado.