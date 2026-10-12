Rescatan en helicóptero en una zona de rocas de Sanxenxo (Pontevedra) a un hombre de 92 años herido

Un hombre de 92 años ha tenido que ser rescatado este lunes en helicóptero tras ser localizado en una zona de rocas de la playa de Area de Agra, en Sanxenxo (Pontevedra).

El anciano, vecino de Dorrón, fue localizado por su familia después de que esta advirtiese su ausencia del domicilio y saliese en su búsqueda.

Según ha informado el 112 Galicia, el aviso se recibió alrededor de las 14:15 horas, alertando de que el hombre se encontraba herido en una zona escarpada de difícil acceso. Un familiar explicó a los servicios de emergencias que lo habían encontrado caído y con un golpe en la cabeza.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Salvamento Marítimo, el Servizo de Gardacostas de Galicia, la Guardia Civil, la Policía Local y el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Sanxenxo.

Debido a las dificultades de acceso, el rescate fue realizado por el helicóptero Pesca I, del Servizo de Gardacostas de Galicia, que también se encargó de trasladar al hombre al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. El anciano presentaba un golpe en la cabeza, aunque permanecía consciente en el momento de su evacuación.