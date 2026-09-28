Choca contra tres turismos y se da a la fuga, pero deja atrás la matrícula, en Cambados (Pontevedra)

Un conductor colisionó contra tres vehículos en Cambados y, posteriormente, se dio a la fuga. Sin embargo, debido al impacto, el hombre perdió el parachoques con el correspondiente número de identificación.

Los hechos sucedieron sobre las 07:30 horas de este domingo en la EP-9005, a su paso por la parroquia de Corbillón, según recogió Europa Press.

Hasta el punto se desplazó el personal del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Cambados, la Ambulancia del 061 y la Guardia Civil de Tráfico.