Caldas (Pontevedra) y su 'crowdfunding' para erigir la escultura de su vecino Alfonso VII

Caldas de Reis ha querido homenajear a su vecino más ilustre: Alfonso VII, monarca nacido en esta localidad a principios del Siglo XII y cuyo reinado está considerado, recuerdan desde el Consistorio, "uno de los más importantes de la historia de España".

El caldense Javier Touceda ha esculpido la figura del monarca, que quedó instalada en el entorno del Paseo Román López, más concretamente, en el jardín del Asilo, muy cerca de la entrada a la emblemática Carballeira y al Jardín Botánico.

El proyecto se hizo realidad gracias a la campaña de crowdfunding promovida por la Asociación Cultural Terra Calda, en la que los vecinos y el tejido empresarial de Caldas se implicaron activamente realizando las aportaciones necesarias para sufragar la actuación. El Ayuntamiento colaboró asumiendo los trabajos de cimentación, colocación y dotación del pedestal, con una inversión de unos 4.000 euros aproximadamente.

El presidente de Terra Calda, Francisco Froján, y el alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, fueron los encargados de descubrir la estatua. Fue el colofón a un acto solemne, que contó con la asistencia de más de 200 personas y en el que también actuó la Banda de Música de Caldas de Reis. Asistieron, además, numerosas personalidades, como el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Pablo Fernández; los diputados provinciales Isabel Couselo y Jorge Cubela; el autor de la escultura, Javier Touceda; la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín; el alcalde de Dodro, Francisco Xabier Castro, y dirigentes de la Asociación Terra Calda, entre otros.

Dirigentes Terra Calda en la inauguración de la escultura de Alfonso VII. Concello de Caldas

Tres metros de altura

La figura que inmortaliza a Alfonso VII tiene tres metros de altura y se encuentra, en palabras de Jacobo Pérez, en un emplazamiento estratégico, no solo por ser un lugar de tránsito habitual para visitantes, peregrinos o vecinos, sino también pensando en las generaciones más jóvenes.

El acto estuvo dirigido por el tesorero de la Asociación Terra Calda, Celestino Barros, que puso en valor la colaboración de los vecinos y la implicación del Ayuntamiento, agradeciendo el nombramiento del rey como Hijo Predilecto hace unos meses por parte del Pleno de la Corporación. Además, adelantó que próximamente se organizará una caminata vinculada también al monarca caldense y que habrá nuevas conferencias sobre su historia en 2027, promovidas por la agrupación cultural.

Por su parte, Francisco Froján y Miguel Fariña recordaron que Caldas de Reis "fue la cuna del monarca", hijo de Doña Urraca, y consideran que este acto "hace justicia" a la trascendencia de su figura.

Por último, Goretti Sanmartín se refirió al vínculo que une Santiago de Compostela con Caldas de Reis, a través del Camino Portugués y también gracias a la figura de Alfonso VII, quien antes de ser emperador ya fue monarca del reino de Galicia. "Se hace justicia a un rey gracias al cual Galicia tuvo 40 años de mandato brillante. Fue cuando más influencia tuvimos, con voz propia", apuntó. Una valoración en la que coincidió el delegado territorial de la Xunta de Galicia, que definió a Alfonso VII como "uno de los grandes monarcas de la Europa medieval".