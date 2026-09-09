Evacuado en helicóptero un hombre de 69 años tras ser rescatado del mar en Sanxenxo (Pontevedra)

Helicóptero medicalizado durante el operativo de rescate en la playa de Bascuas, en Sanxenxo Concello de Sanxenxo

Un hombre de 69 años ha sido evacuado en helicóptero este miércoles después de necesitar ayuda para salir del agua en la playa de Bascuas, en Noalla, Sanxenxo (Pontevedra).

Los hechos ocurrieron durante la tarde. Según ha informado el Ayuntamiento de Sanxenxo, el hombre pidió auxilio mientras se encontraba en el mar y varias personas acudieron a ayudarlo para sacarlo del agua. El afectado había tragado una importante cantidad de agua, aunque no llegó a perder la consciencia.

El 112 Galicia recibió el aviso de un particular alrededor de las 16:50 horas. En la llamada se comunicaba que una persona había sido sacada del agua y que varias personas presentes en el arenal estaban tratando de reanimarla.

Hasta el lugar se movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que finalmente trasladó al hombre hasta el Hospital de Montecelo, en Pontevedra.

En el operativo también participaron efectivos de la Guardia Civil, el Servicio de Emergencias y la Policía Local de Sanxenxo.