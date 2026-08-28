Sanxenxo (Pontevedra) se prepara para elaborar la tortilla de patata más grande del mundo

Melide (A Coruña) se cuelga la medalla con la tortilla de patatas más grande del mundo El Huevo de la Abuela

Sanxenxo (Pontevedra) cuenta las horas para elaborar y degustar la tortilla de patata más grande del mundo. Tras dos ediciones en Melide (A Coruña), el reto se traslada el próximo sábado 5 de septiembre a las Rías Baixas.

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y el propietario de la empresa El huevo de la Abuela, Manuel Casal, presentaron este jueves la cita. Ambos han recordado que el evento contará con dos novedades importantes respecto a ediciones pasadas.

En primer lugar, la mitad de la tortilla se elaborará con cebolla cultivada en el municipio y, además, se realizarán dos volteos de sartén en lugar de uno. "Un dos nosos requisitos foi que se elaborará a metade con cebola de Sanxenxo", ha apuntado el alcalde.

La tortilla se elaborará en una sartén de más de seis metros de diámetro y su preparación tendrá lugar en la Praza do Mar. La dimensión del utensilio complica el traslado, por lo que se realizará en cuatro piezas y se soldará sobre el terreno.

En cuanto a la elaboración, participarán 72 personas y será preciso 17.000 huevos, 1.700 de patatas, 300 kilos de cebolla, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal. Para voltear la sartén será preciso una grúa de 75 toneladas y una gran pericia.

La preparación comenzará a las 10:30 horas y se prevé que comience el reparto a partir de las 14:30 horas. Se elaborarán 10.000 raciones que se repartirán entre los asistentes, que habrán pagado un precio de tres euros. La recaudación estará destinada a fines benéficos.