Susto en el Real Club de Golf de La Toja por un incendio forestal Cedida

Un incendio forestal ha afectado al Real Club de Golf de La Toja durante la tarde de este sábado, asustando a los usuarios que se encontraban utilizando las instalaciones en ese momento. El fuego se pudo ver en toda la isla de A Toxa y en buena parte de la ría de Arousa.

Con todo, a pesar del susto inicial, los usuarios siguieron haciendo uso de las instalaciones para jugar al golf a pesar de la proximidad del fuego y la densa columna de humo que se levantó.

En el lugar trabajaron dos helicópteros de extinción de incendios y dos aviones, además de bomberos y el servicio de emergencias, que finalmente pudieron controlar el fuego. A última hora de la tarde, el fuego ya se daba por controlado y no se han sufrido daños personales ni materiales.