Un operario herido en Vilagarcía (Pontevedra) tras caerle encima varios palés

Un hombre ha tenido que ser evacuado al hospital de O Salnes al resultar herido a primera hora de la mañana de este viernes en Vilagarcía (Pontevedra) tras abrir una puerta y caerle encima varios palés.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 07:00 horas en una empresa del polígono industrial de O Pousadoiro. La persona que dio la voz de alarma indicó que un conductor había resultado herido y necesitaba asistencia sanitaria.

Por ello, se dio aviso al 061, a la Policía Local y Nacional y al servicio de emergencias de Vilagarcía. Estos últimos indicaron que el hombre había abierto unas puertas, cayendo sobre él varios palés.