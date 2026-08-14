Detenido por romperle la mandíbula a un menor durante una reyerta en Sanxenxo (Pontevedra)

La Guardia Civil detuvo en Sanxenxo a un joven como presunto autor de un delito de lesiones graves a un menor de edad. Todo ocurrió durante una reyerta a finales del pasado mes de julio en la zona de ocio del puerto deportivo.

Según informa la Benemérita a Europa Press, la denuncia fue formulada por el padre de la víctima y en ella consta que su hijo se encontraba en compañía de unos amigos cuando fue objeto de una agresión por parte de otro joven en el momento en el que se dirigía a la zona del parking.

De esta manera, tuvo que ser asistido por los servicios sanitarios, siendo trasladado a un centro hospitalario, donde se comprobó que tenía fracturas en el maxilar inferior.

"Como la víctima era turista de la localidad, resultaron relevantes las gestiones realizadas por su propio círculo de amigos a través de las redes sociales, que permitieron obtener información y que, en contacto directo con los investigadores, facilitarían las primeras pistas que contribuirían a la identidad del presunto agresor", indica la Guardia Civil.

De esta manera, se logró identificar y detener al presunto autor de los hechos, que ya habría protagonizado otro episodio similar el verano pasado.