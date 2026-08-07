La Xunta prohíbe la "ruta turística del narcotráfico" de Laureano Oubiña en Galicia

Laureano Oubiña ha herido muchas sensibilidades en Galicia tras el anuncio de su nueva ruta turística: la ruta del contrabando y el narcotráfico de hachís en Galicia centrada, especialmente, entre las décadas de los 70 y los 2000.

La iniciativa turística ha sido especialmente criticada por la Fundación Érguete, fundada en los años 80 en Vigo por un grupo de madres con hijos drogodependientes. "Comercializar con el dolor de tantas personas es terrible", lamentan.

En este sentido, han recordado que el narcotráfico mata a miles de personas. "Imaginad el sufrimiento que pueden causar actividades que se lucran del mito del narcotráfico, que se aprovechan de todo ese dolor. No todo vale", reivindican.

Asimismo, han valorado positivamente la decisión de la Xunta de Galicia de prohibir esta actividad al considerar que reúne las características de un paquete turístico. La normativa establece que este tipo de productos solo pueden ser comercializados por agencias de viajes con la correspondiente licencia, un requisito que, según el expediente, no se cumplía, ya que no figuraba ninguna agencia autorizada detrás de la iniciativa. "De acuerdo con la normativa vigente, su organización, promoción y comercialización solo pueden ser realizadas por una agencia de viajes legalmente habilitada", resumen a Treintayseis desde la Axencia de Turismo de Galicia.

En esta línea, detallan que "no consta la existencia de una agencia de viajes debidamente autorizada, por lo que la realización de esta actividad supondría la comisión de una infracción grave. Por ello, se ha procedido a la incoación del correspondiente expediente sancionador contra la empresa organizadora, Pejurito, S.L.U., con domicilio social en Vilanova de Arousa".

Además, desde el organismo autonómico consideran que la promoción de esta actividad supone un claro perjuicio para la imagen turística de Galicia, al vincular la proyección del territorio con uno de los episodios sociales más lamentables para la ciudadanía y afectar a la marca de turismo de calidad que la comunidad viene consolidando desde hace más de 30 años.