Rescatan a dos personas del agua en la playa de Foxos, en Sanxenxo (Pontevedra)
Las fuertes corrientes no les permitían regresar a la orilla por su propio pie
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Dos personas han tenido que ser rescatadas este lunes por el servicio de emergencias de la playa de Foxos, en la localidad pontevedresa de Sanxenxo, al no poder regresar a la orilla por su propio pie.
Según han informado fuentes municipales a Europa Press, las dos personas implicadas se encontraban nadando en el extremo izquierdo del arenal y, debido a las corrientes, no eran capaces de regresar a la playa.
En concreto, se encontraban a unos 40-50 metros de la orilla del arenal, pero los profesionales del servicio de la playa lograron rescatarlas con éxito.