Rescatan a dos personas del agua en la playa de Foxos, en Sanxenxo (Pontevedra)

Dos personas han tenido que ser rescatadas este lunes por el servicio de emergencias de la playa de Foxos, en la localidad pontevedresa de Sanxenxo, al no poder regresar a la orilla por su propio pie.

Según han informado fuentes municipales a Europa Press, las dos personas implicadas se encontraban nadando en el extremo izquierdo del arenal y, debido a las corrientes, no eran capaces de regresar a la playa.

En concreto, se encontraban a unos 40-50 metros de la orilla del arenal, pero los profesionales del servicio de la playa lograron rescatarlas con éxito.